Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece rakibine karşı deplasmandaki kötü istatistiği de sona erdi. Cimbom buradaki son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihinde almıştı. O dönemde de takımın başında Fatih Terim bulunuyordu.

Bu maç öncesinde Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe ile 23 kez mücadele etmişti. Sarı-kırmızılılar, 20'si lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenilgi alıp, 8 kez de berabere kalmıştı.

Galatasaray böylece rakibini 23 maç sonra yenmeyi başardı.