Süper Lig 'de yarın ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, kadro planlamasını büyük ölçüde yaptı. Sezona 3 puanla başlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde yeni transfer Luan Peres'in bu karşılaşmaya 11'de başlaması bekleniyor.

Brezilyalı oyuncunun Jesus tarafından savunmanın lideri olarak düşünüldüğü ve Luan'ın hemen kadroya monte edilmesinin istendiği bildirildi. Portekizli hocanın, oyuncusuyla da görüşerek hazır olmasını istediği öğrenildi.

Sabah







