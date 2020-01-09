Fenerbahçe’nin Rodriguez inadı

Kırmızı-Siyahlılar, Rodriguez’i göndermeye hazır olduğunu ancak oyuncuyu kiralık vermeyeceğini Fenerbahçe’ye iletmişti. İtalyan basını ise Napoli ve Warford’un da talip olduğu 27 yaşındaki futbolcunun bedelinin 10 milyon Euro olarak belirlendiğini yazdı.

Sarı- Lacivertliler’in bu rakamı ödemesi imkansız. Ancak Kanarya, kiralama konusunda ısrarcı. Comolli, Rodriguez ve oyuncunun menaceriyle görüşüp, “Geliriz” yanıtını aldı. Fenerbahçe, bunu avantaja çevirip başarılı oyuncuyu kiralamak için sonuna kadar çabalayacak.

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