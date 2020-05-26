Fenerbahçe’nin Riva kampı öncesi corona virüs önlemi
Fenerbahçe Futbol Takımı’nın, Riva’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı kamp sürecinde görev alacak çalışanların yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe Futbol Takımı’nın, Riva’da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı kamp sürecinde görev alacak çalışanların yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün başlayan kampta görev alacak TFF’nin 21 kişilik çalışan ekibine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, "Gerçekleştirilen testler sonucunda 21 kişinin de Kovid-19 testi negatif çıkmıştır." denildi.