Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit Saint Petersburg'u 1-0 yendiği karşılaşma öncesinde Rus basınından flaş bir iddia gelmişti.

Ülkede çıkan haberlerde Sarı Lacivertli taraftarların Zenit seyircisini taşıyan otobüsün camlarını kırdığı ve bazı Zenitlilerin düşen cam parçalarından ötürü yaralandığı öne sürülmüştü.

Zenit kulübü ise yaptığı resmi açıklamayla tüm bu haberleri yalanladı. Rus ekibi, taraftarların Ülker Stadyumu'na 9 otobüsle gittiğini ve hiçbir saldırıyla karşılaşmadığını ifade etti.

Öte yandan Rus Başkonsolosluğu da Zenit taraftarlarının saldırıya uğradığına dair hiçbir bilgi almadıklarını duyurdu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler