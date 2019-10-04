Ziraat Türkiye Kupası’nda 54 takımın katıldığı 4. eleme turu eşleşmeleri dün yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kupaya bu turda dahil olan Fenerbahçe, 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti.

Galatasaray’ın eski oyuncusu Ergün Penbe’nin çalıştırdığı Tarsus’la Sarı-Lacivertliler kozlarını, tek maç eleme usulünün uygulanacağı kupada deplasmanda paylaşacak.

Karşılaşmanın tarihi henüz açıklanmazken, mücadeleler 29- 30-31 Ekim’de gerçekleşecek. Fenerbahçe 2006’da da kupada Tarsus ile eşleşmiş, 4-0 kazanmıştı.