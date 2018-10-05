Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Spartak Trnava'ya UEFA'dan kötü haber geldi.

Sarı Lacivertliler'in dün Kadıköy'de 2-0 mağlup ettiği Slovak kulübünün Anderlecht maçında yaşanan olaylar nedeniyle aldığı ceza belli oldu.

UEFA'nın resmi sitesinden yer alan açıklamaya göre Spartak Trnava'ya söz konusu mücadelede taraftarların yaptığı ırkçı tezahüratlar, merdivenlerin kapatılması ve takımın 5'ten fazla sarı kart görmesi nedeniyle

-1 maç seyircisiz oynama ve

-toplamda 82 bin euro para cezası

verildi.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr