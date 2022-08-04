Slovacko, tecrübe üzerine kurulmuş ve yaş ortalaması 28'e yakın bir takım. Onların kadrosuna baktığınız zaman, 30'un üzerinde (8 futbolcu var) çok sayıda oyuncu olduğunu göreceksiniz. Genellikle kulübün bulunduğu bölgenin oyuncularını kadrolarında barındırıyor. Bu sayede daha tutkulu bir takım haline geliyorlar. Martin Svedik gibi çok iyi bir teknik direktöre sahipler. Ana planları sağlam bir savunma ve hızlı ataklarla rakip kalede gol aramak üzerine. Ne yazık ki yeni sezon öncesi Jurecka ve Cicilia gibi iki forveti kaybettiler. Yerlerini doldurmaları gerek ama bu hiç de kolay değil.

39 yaşında ama hızlı...

An itibarıyla forvet hattında Libor Kozak'a (33) sahipler. Ancak Fenerbahçe karşısında Kalabiska ileri uçta oynayabilir. Sezon başı olduğu için kadro anlamında tahmin edilir durumda değiller. En iyi oyuncularından biri, Fenerbahçe'de oynayan ve yakından tanıdığınız 37 yaşındaki Michal Kadlec. Ayrıca 39 yaşındaki kanat oyuncusu Milan Petrzela çok özel bir oyuncu. Petrzela, yaşına rağmen şaşırtıcı derecede hızlı bir isim. Orta alanda Havlik ile Travnik de yaratıcı ve teknik futbolcular.









Elbette favori belli

Açıkçası bu eşleşmenin favorisi elbette Fenerbahçe ama Slovacko'nun güçlü rakiplere karşı iyi oynadığını hesaba katarsak, sürpriz yapabilirler. Taraftarları son derece tutkulu ama Fenerbahçe'nin seyircisi kadar olacaklarını sanmıyorum. Statları Mestsky 8 bin kişi kapasiteli ve İngiliz statlarını andırıyor. Sonuç olarak bu akşam ve rövanşta, ev sahibinin yıldızlarla dolu kadrosuyla tura yakın olduğunu düşünüyorum.

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