Fenerbahçe ’nin Avrupa Ligi’nde yarın kozlarını paylaşacağı Olympiakos da Yunanistan Ligi’nde Atina Derbisi’ni kazandı. Ligde lider olan Kırmızı-Beyazlılar, en yakın takipçisi olan AEK’ya konuk oldu. Pedro Martins’in ekibi, Aguibou Camara ve El- Arabi’nin (2) golleriyle zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı.

Yunanistan Ligi’nde yenilgisi bulunmayan Olympiakos, AEK’nın 6 puan önünde lider durumda bulunuyor. Yunan ekibinde yarınki maç öncesinde sağ bek Karbownik ve orta saha Kunde’nin sakatlığı var.