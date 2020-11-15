Sarı-Lacivertliler Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek adına yoğun tempolu idman programı ve hazırlık maçı ayarlamıştı. Tam gaz antrenmanlarına devam eden Fenerbahçe bugün saat 16.00'da Dereağzı Tesisleri'nde ligin yeni ve sürpriz takımı Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma, Sarı- Lacivertliler'in Youtube Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

15 futbolcusundan yoksun Bulut bu karşılaşmada ülke milli takımlarına giden 11, sakatlıkları devam eden 4 futbolcusundan yoksun bir kadro sahaya sürecek. Ligde fazla forma şansı bulamayan isimlere şans verecek olan genç hoca geniş kadroya da altyapıdan oyuncuları takviye etmeyi planlıyor.

Sinan & Ademi için şans doğdu

Fenerbahçe’nin iki süper yedeği Sinan Gümüş ve Kemal Ademi, milli arayı şans olarak görüyor. Bu ikili hem idman hem de maç eksiklerini yavaş yavaş giderirken, bugün Fatih Karagümrük maçı ile birlikte ilk 11’i zorlamayı planlıyor. Antalyaspor maçında üst üste gördüğü iki kart sonrası Konyaspor maçında cezalı duruma düşen Sinan formayı tekrar kapmak için yoğun bir çaba harcayacak. Kemal Ademi ise son dakikalarda bulduğu forma şansının süresini artırmak için Karagümrük karşısında kendini göstermeyi hedefliyor.



