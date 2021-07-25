Süper Lig 'de yeni sezona mutlak şampiyonluk paralosı ile başlayan Fenerbahçe , yarın hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Saat 17.30'da başlayacak karşılaşma Fenerbahçe Youtube Katıl'dan yayınlanacak.

2'de 2 yaptı

Başkent ekibiyle üçüncü hazırlık maçını oynayacak olan sarı lacivertliler, daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Fenerbahçe, sırasıyla Rumen ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorlarla geçti.



