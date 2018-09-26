Futbolda Hırvatistan Kupası 1. tur karşılaşmasında Dinamo Zagreb, Sloga Mravince takımını 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde D Grubu’ndaki rakiplerinden Dinamo Zagreb, Hırvatistan Kupası 1. turunda Sloga Mravince takımıyla deplasmanda karşılaştı.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Dinamo Zagreb, 77. dakikada Mario Budimir’in penaltıdan attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı.
Dinamo Zagreb, ligde de ilk 8 haftada topladığı 20 puanla namağlup lider konumda bulunuyor.
AA