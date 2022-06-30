UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe , Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in konuğu olacak. Dinamo Kiev Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın savaş nedeniyle Ukrayna'da oynanamayacağı ifade edilmişti. Fakat daha sonra maçın oynanacağı stat belli olmuştu.

Fenerbahçe'nin Ukraynalı rakibi bu kez de UEFA'nın açıkladığı karar sonrası farklı ve büyük bir kriz yaşıyor. İşte detaylar;

MAÇ POLONYA'DA OYNANACAK

Rusya-Ukrayna savaş nedeniyle karşılaşmanın Polonya'da oynanacağı açıklandı. Buna göre Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

ÜST ÜSTE HAZIRLIK MAÇLARI

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezon öncesi hazırlık maçlarına önem veriyor. Sarı lacivertliler hazırlık maçı kapsamında ilk olarak Skupi ile karşı karşıya geldi ve 2-2 berabera kaldı. Fenerbahçe ikinci maçında Tirana'yı 4-0 yenerken, son olarak Katar ekibi Al Shamal'ı 4-2'lik skorla geçti. Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ilerleyen günlerde Partizan ve Mol Vidi ile de hazırlık karşılaşması oynayacak.

KIEV'LE SON MAÇ BERABERE

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Kadıköy'de yaptığı son maç 1-1 berabere bitti. Mücadelede 28'de Ukrayna ekibi Bogdan Lednev'le öne geçmiş, bu gol 63'te Dimitris Pelkas yanıt vermişti.

JESUS, KIEV'DEN 4 PUAN ALDI

Jorge Jesus, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'nın başındayken aynı grupta karşılaştığı Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış, içeride ise rakibini 2-0 mağlup etmişti.

ÖN ELEME UZMANI JESUS

Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe'de Jesus'un istatistikleri göze çarpıyor. Portekizli teknik adam Jesus, tam bir ön eleme turu uzmanı. Portekizli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 13 ön eleme turu maçının sadece ikisini kaybederken (7 Galibiyet 4 Beraberlik); yedi eşleşmenin beşinde turu geçmeyi başardı. Jesus yüzde 71 gibi yüksek bir başarı oranı tutturdu.

DİNAMO KİEV'DE BÜYÜK KRİZ

Futbolun yönetim organı FIFA, Ukrayna'daki işgalden etkilenen yabancı oyuncuların sözleşmelerini Haziran 2023'e kadar askıya almalarına izin verdi. FIFA yeni kararıyla oyuncuların ve teknik direktörlerin dönüşlerini erteleme kararı almalarına izin veriyor.

FIFA'nın açıkladığı karar şu şekilde:

'Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ve antrenörler ile karşılıklı anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular ve antrenörler sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacaklar.'

MAÇA 20 GÜN KALA TSİTAİSHVİLİ KAMPI TERK ETTİ

Dynamo Kiev'in Gürcü futbolcusu Tsitaishvili, takımın hazırlık kampını terk ederek Ukrayna ekibiyle sözleşmesini UEFA'nın kararı doğrultusunda dondurdu.

Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacak Dinamo Kiev takımında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Takımın Gürcü futbolcusu Georgiy Tsitaishvili'nin hazırlık kampını terk ettiği ortaya çıktı.

POLONYA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre oyuncu kamptan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Wisla Krakow'da kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki kanat oyuncusunun, yeniden bu ülkede top koşturabilmek için böyle bir harekette bulunduğu bildirildi.

KİEV'İN TEK YABANCISIYDI

FIFA kuralının konuyla ilgili sağladığı imkanı kullanarak Dynamo Kiev ile kontratını donduran futbolcunun, sezonu Polonya'da geçireceği belirtildi. Georgiy Tsitaishvili, İsviçre ekibi Yverdon Sport ile önceki gün oynadıkları hazırlık maçında, Dinamo Kiev'in tek yabancı ismi konumundaydı.

LUCESCU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe, daha önce Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleriyle sekiz kez karşı karşıya geldi ve sadece 1 galibiyet elde edebildi. (4 beraberlik, 3 mağlubiyet).

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe ile oynadığı 11 resmi maçın dördünü kazanabilen Mircea Lucescu (4B 3M), sarı-lacivertli ekibe rakip olduğu tek Avrupa kupası eşleşmesinde turu geçmeyi başardı (2015/16 Şampiyonlar Ligi & Shakhtar Donetsk).

LUCE'DEN F.BAHÇE'YE GÖZDAĞI

Türkiye bir dönem hem milli takımda hem de Süper Lig 'de görev yapan Lucescu Fenerbahçe maçı öncesi Blick gazetesine konuştu. Tecrübeli teknik adam; 'O tarihten bu yana 21 hazırlık karşılaşması yaptık, 18 galibiyet aldık ve 3 kez berabere kaldık. ' dedi.

'SAVAŞ ORTAMINA ALIŞKINIM'

Birkaç gün önce Kiev’e dönerek orada yaşayanlara moral verdiğini ifade eden Lucescu, savaş ortamlarında çalışmaya alışkın olduğunu belirterek, “2014’te Rus ayrılıkçıların ayaklanması sırasında da Shakhtar Donetsk’in teknik direktörüydüm. Takımımla beraber 2 yıl Kiev’de bir otelde kaldım. O süreçte maçlarımızı hep başka şehirlerde oynadık” şeklinde konuştu.









(Skorer)