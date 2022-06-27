Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev, hazırlıklarını İsviçre'de sürdürüyor. Ukrayna ekibi, İsviçre İkinci Lig ekibi Yverdon Sport ile karşı karşıya gelirken maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Dinamo Kiev, 14. dakikada 19 yaşındaki oyuncusu Oleksandr Yatsyk'in golüyle öne geçmişti. Yverdon ise 71. dakikada Brian Beyer ile rakibine cevap verdi.

Dinamo Kiev'in maç kadrosunda sadece bir yabancı yer aldı. Diğer yabancıların savaş nedeniyle ayrıldıkları Dinamo Kiev'de Gürcü oyuncu Georgiy Tsitaishvili, tek yabancı isim konumundaydı.