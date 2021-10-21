Belçika temsilcisi, D Grubu’na hiç de istediği gibi başlayamadı. Antwerp, Olympiakos deplasmanında 87. dakikada, Frankfurt karşısında ise uzatmalarda yediği golle mağlup oldu. Puanı bulunmayan Kırmızı-Beyazlılar, Fenerbahçe karşısında siftah yapmak istiyor. Antwerp, İstanbul’a 3 önemli eksikle geldi. Ligdeki son Zulte maçında forma giyemeyen Nainggolan, dün yapılan kontrollerde kasığındaki sakatlığının tam geçmemesi nedeniyle kadroya alınmadı. Adı transfer döneminde Fenerbahçe ile anılan sağ bek Aurelio Buta ve Japon orta saha oyuncusu Koji Miyoshi de Belçika’da kaldı.

Priske sistem değiştirebilir

Danimarkalı teknik adam, ligde takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürüyor. Antwerp, Belçika’da 11 maçta topladığı 20 puanla zirvenin sadece 2 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Ancak Brian Priske, Avrupa Ligi D Grubu’nda şu ana kadar oynadığı iki maçta da 4-4-2’yi tercih etti. Belçika basınına göre 44 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe deplasmanında ligdeki dizilişe geri dönmeyi planlıyor. Bunda orta sahada Nainggolan’ın eksikliğinin de etkisi var.

Frey&Fischer’e dikkat

Fenerbahçe’de kötü bir dönem geçiren Michael Frey, Antwerp’te patlama yaptı. İsviçreli oyuncu, Avrupa Ligi’nde henüz siftah yapamasa da Belçika Ligi’nde 11 maçta 12 kez ağları sarstı. Kırmızı-Beyazlılar’da sezonun en önemli transferlerinden biri olan Viktor Fischer de dikkat çeken isimler arasında. Sol kanatta görev yapan Danimarkalı oyuncu ligde 10 karşılaşmada 4 asiste imza atarken 1 kez de gol sevinci yaşadı.