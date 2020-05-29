FANATİK, Fenerbahçe ile Nuri Şahin arasında varılan sözlü anlaşmayı tüm Türkiye’ye duyurmuştu. Yönetim, gurbetçi yıldızın transferine büyük önem veriyor. Çünkü Ali Koç, yıldız futbolcudan sadece saha içinde yararlanmayı düşünmüyor. Sarı- Lacivertliler’in Nuri ile ilgili uzun vadeli planları var. Buna göre 31 yaşındaki futbolcunun, jübilesini Fenerbahçe’de yapması bekleniyor. Nuri, futbol hayatına nokta koyduktan sonra Fenerbahçe’de yeni görevi için kolları sıvayacak.

‘Bu yolda yürüyeceğim’

Nuri Şahin, 2018 yılında büyük bir hayalini gerçekleştirerek Harvard Üniversitesi’nin ‘Business of Entertainment, Media and Sports’ bölümüne kabul edildi. Yıldız futbolcu o dönemde yaptığı açıklamada, “Programın katılımcıları arasında Dani Alves, Kaka, Edwin van der Sar, Lindsey Vonn gibi profesyonel sporcuların yanında global markaların ve kulüplerin yöneticileri de vardı. Uluslararası firmaların CEO’larına koçluk eğitimi veren Dr.Alan Watkins’ten danışmanlık alıyordum. Harvard’daki bu program sayesinde öğrendiklerimi pekiştirdim. Bundan sonra da üzerine koyarak bu yolda yürümeye devam edeceğim” demişti.

5 dil biliyor

Başarılı futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra Fenerbançe’de profesyonel yönetim kadrosunda görev alacak. Dünya çapında tanınan Nuri, Türkçe ve Almanca’nın yanı sıra İngilizce, İspanyolca ve Flemenkçe de konuşabiliyor. Yıldız futbolcunun birçok ülkede, birçok kulüple ilişkilerinin bulunması da bir diğer önemli avantajı.

Ömer Necati Albayrak