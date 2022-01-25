Fenerbahçe aradığı golcüyü Süper Lig 'de buldu. Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship takımı Hull City'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Fatih Karagümrüklü Aleksandar Pesic'e Fenerbahçe kanca attı. Karagümrük ile Hull City 2.5 milyon Euro bonservis ücretinde anlaşsalar da Pesic, İstanbul'da kalmak istediğini belirterek transferini son anda engelledi.

Takas formülü

Süper Lig'de attığı 12 golle krallık yarışında 1. sırada yer alan 29 yaşındaki Sırp forvet için Fenerbahçe devreye girdi ve İstanbul temsilcisine teklifini yaptı.

Sarı lacivertlilerin Aleksandar Pesic için teklifi belli oldu. Kanarya, Pesic için Fatih Karagümrük'e Max Meyer + Sinan Gümüş takasını önerdi. Karagümrükrük'ün 2.5 milyon Euro bonservis ücreti istediği Pesic için başka bir formül de hazırlayan Fenerbahçe yönetimi 1.5 milyon Euro + Sinan Gümüş seçeneğini de sunacak.

Volkan Demirel istiyor

Süper Lig'de Antalyaspor başta olmak üzere Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un da gündemine olan Sinan Gümüş'ü Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel çok istiyor. Demirel, Gümüş ile Fenerbahçe'de aynı dönemde çalışmıştı.

Ajansspor







