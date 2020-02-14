Haftalık iddaa tahminlerinin artık Youtube kanalımızda verildiği Fanatik Tv'nin sevilen programı Süper Cuma'da editörlerimiz Caner İşbeğendiren ve Nihat Uzel, Süper Lig'de 22. haftanın genel bir analizini yaptılar. Takım performanslarından, istatistiklere kadar bir çok konunun konuşulduğu programda Caner İşbeğendiren bu haftanın kazandıracak bahislerini izleyicilere aktardı. Fenerbahçe'nin performansını yetersiz bulduğunu belirten İşbeğendiren, Ersun Yanal'ın bu maçta kanat oyuncuları adına rotasyona gideceğini aktardı.

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İşte o tahminler!

14 Şubat Cuma:

Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Ev sahibi 1.5 üst

15 Şubat Cumartesi:

Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Denizli kazanır

İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: İy 1.5 alt

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Deplasman 2.5 alt

16 Şubat Pazar:

Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Alanya kazanır

Trabzonspor - DG Sivasspor: Kırmızı kart olmaz

Galatasaray - BTC Turk Yeni Malatyaspor: Galatasaray kazanır

17 Şubat Pazartesi:

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: KG var

Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: KG var

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