"Fenerbahçe'nin performansı yetersiz!"
Fanatik Tv'nin bahis programı Süper Cuma geçen hafta olduğu gibi bu haftada kazandırmaya geliyor. Geçen hafta Süper Lig maçlarında 8 maçın 7'sini tutturarak iyi form yakalayan Fanatik ve Misli editörü Caner İşbeğendiren, 22. haftanın kazandıracak tahminlerini de Nihat Uzel'e aktardı. Youtube'da yayınlanan videoda çarpıcı istatistiklerle tahminlerini paylaşan ikili, Süper Lig'de haftaya dair analizlerini de izleyicilerle paylaştı.
Haftalık iddaa tahminlerinin artık Youtube kanalımızda verildiği Fanatik Tv'nin sevilen programı Süper Cuma'da editörlerimiz Caner İşbeğendiren ve Nihat Uzel, Süper Lig'de 22. haftanın genel bir analizini yaptılar. Takım performanslarından, istatistiklere kadar bir çok konunun konuşulduğu programda Caner İşbeğendiren bu haftanın kazandıracak bahislerini izleyicilere aktardı. Fenerbahçe'nin performansını yetersiz bulduğunu belirten İşbeğendiren, Ersun Yanal'ın bu maçta kanat oyuncuları adına rotasyona gideceğini aktardı.
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İşte o tahminler!
14 Şubat Cuma:
Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Ev sahibi 1.5 üst
15 Şubat Cumartesi:
Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor: Denizli kazanır
İttifak Holding Konyaspor - Göztepe: İy 1.5 alt
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Deplasman 2.5 alt
16 Şubat Pazar:
Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Alanya kazanır
Trabzonspor - DG Sivasspor: Kırmızı kart olmaz
Galatasaray - BTC Turk Yeni Malatyaspor: Galatasaray kazanır
17 Şubat Pazartesi:
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: KG var
Fraport TAV Antalyaspor - Kasımpaşa: KG var
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