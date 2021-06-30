Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için flaş iddia... TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Roma'nın eski hocası Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı. Fonseca ile Fenerbahçe'nin tamamen anlaştıkları ve kısa süre içerisinde resmen duyurulmasının beklendiği iddiası edildi.





Söz konusu haberde 5 Temmuz'da kamp programı başlayacak Fenerbahçe'nin Fonseca ile anlaşma sürecinde Portekizli hocaya takımla ilgili birçok detayı sunduğu belirtilirken Fonseca'nın takım konusunda hazırlıklı olduğu ve bu doğrultuda takımın kampına katılacağı ifade edilmişti. Takımla ilgili detayların verilmesinin yanı sıra Fonseca'dan da takımla ilgili raporu, görüşmeler sürecinde talep edildiği 5 Temmuz'a kadar ekibiyle çalışmalarını sürdürecek Fonseca'nın kısmen kadroya hakim şekilde kampa başlayacağı iddia edilmekteydi.

48 yaşındaki teknik adam, 2016'da Brada ile Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak Avrupa'nın önemli ekiplerinin dikkatini çekmişti. Sonrasında Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar'ın başına geçen Fonseca, üst üste 3 sezon takımını şampiyonluğa taşımış ve 2019'da da İtalyan ekibi Roma'ya gitmişti. Roma macerası bu yaz sona eren Fonseca, Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham ile de görüşmeler gerçekleştirmişti.