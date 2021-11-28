Kadınlar voleybolunun Avrupa'daki efsanesi Paola Egonu için takımlarımız Fenerbahçe ve VakıfBank devreye girmiş durumdalar. Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Egonu'ya milyon düzeyinde bir maaş teklifinde bulunan Fenerbahçe'nin o dönemde önerisi reddedilmiş ve Egonu, Imoco Volley ile olan sözleşmesini uzatmıştı. Şimdi ise Fenerbahçe'nin yine çok yüksek bir ücret teklifiyle Egonu'nun peşinde olduğu iddia ediliyor.

Tribuna Treviso'da yer alan habere göre Imoco Volley'in ikinci başkanı Pietro Maschio, Fenerbahçe'nin teklifine yönelik çıkan haberler sonrası sert bir tepki gösterdi. Maschio, "Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum ama ne tesadüf bu haberler, Fenerbahçe'nin rakibimiz olacağı Kulüpler Dünya Şampiyonası öncesinde çıkıyor. Bunlar artık alıştığımız istikrarı, dengeyi bozma girişimleridir" ifadelerini kullandı.

15 Aralık'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Imoco Volley'in ikinci başkanı Maschio, "Dünyadaki herhangi bir takıma Egonu'yu kadrolarına katmak isteyip istemeyeceklerini sorsanız cevap olumlu olurdu. Ancak şimdi birine teklif için yaklaşırken can sıkıcı olup ters etki yaratabilir" dedi.

2021'i müthiş geçirdi

Paola Egonu, Imoco Volley forması altında müthiş bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. 2021'de Egonu, takımı Imoco Volley ile CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası zaferleri yaşarken CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi, CEV EuroVolley, İtalya Ligi ve İtalya Kupası'nda en değerli oyuncu olmayı da başardı. Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından da yılın kadın oyuncusu seçildi.

Imoco Volley'in Egonu ile sözleşme görüşmelerine yeniden Ocak ayında başlaması bekleniyor.