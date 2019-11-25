Fenerbahçe’de, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi Vedat Muriç ve Max Kruse sakatlıkları sebebiyle yoktu. Eldeki tek forvet olan Mevlüt Erdinç de, son idmanda bacağında ağrı hissetti ve yapılan kontrollerinde sol bacağında adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Çoğunluk, teknik direktör Ersun Yanal’ın kanatta Gary Rodrigues, forvette Moses’le başlayacağını düşünüyordu. Ancak Yanal, herkesi şaşırttı ve Alper Potuk’u ileri uçta görevlendirdi. Alper böylece, ligde tam 1 yıl 2 ay 30 gün sonra (456 gün) ilk kez onbirde sahaya çıktı. Deneyimli futbolcu en son 2018-2019 sezonunun 3. haftasında (25 Ağustos 2018) Göztepe ile deplasmanda oynanan ve 1-0 kaybedilen maça ilk 11’de başlamış 79 dakika sahada kalmıştı.

71’de oyundan çıktı...

Alper, daha sonra ise ligde forma giydiği son 9 karşılaşmada toplam 117 dakika süre almıştı. Yanal’ın bu sezon da ligdeki 4 maçta sadece 32 dakika şans verdiği deneyimli futbolcu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile oynanan maçlarda forvet oynamış, Portekiz ekibinin evinde 1-0 kaybettiği eşleşmenin İstanbul’da 1-1 biten rövanşında takımının tek golünü atmıştı. Dünkü mücadelede Alper, Moses’e ilk yarıda gollük bir pas attı ama yıldız futbolcu bundan yararlanamadı. Alper’in ayrıca bu bölümde kaleye vurduğu şut, dışarı çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, 71. dakikada ise yerini Rodrigues’e bıraktı.

‘30 kişiyiz 11 kişi oynuyor’

456 gün sonra ligde ilk 11’de oynayan Alper, “Takımın nerede ihtiyacı varsa, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım olarak iyi mücadele ettik ve iyi oynadık. 3-4 tane net pozisyonumuz var. Elbette üzüntülüyüz. Kaybettiğimiz maçlardan birer puan alsak, belki de liderdik. 30 kişiyiz ve 11 kişi oynuyor. Herkes oynamak istiyor. Ekstra çalışmalar yapıyorum ve hocamızın gözüne girmeye çalışıyoruz” diye konuştu.