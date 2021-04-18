Fenerbahçe'nin müzmin hastalığı! Korner dönüşü gol yiyor...
Fenerbahçe Süper Lig'in 35.haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın ilk golünü Başakşehir'den Ömer Ali atarken bu gol, Fenerbahçe'nin kullandığı bir köşe vuruşunun hemen ardından geldi. Fenerbahçe son dönemde buna benzer iki gol daha yemişti
Fenerbahçe Süper Lig'in 35.haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın ilk golünü Başakşehir'den Ömer Ali atarken bu gol, Fenerbahçe'nin kullandığı bir köşe vuruşunun hemen ardından geldi. Fenerbahçe son dönemde buna benzer iki gol daha yemişti
Başakşehir maçında Ömer Ali attı
Başakşehir maçında köşe vuruşundan gelen topu Başakşehir savunması aldı, hızlı gelişen atakta sağ çaprazdan Ömer Ali sert vurdu ve golü attı. Hızlı gelişen atak gol oldu
Yeni Malatyaspor maçında Mustafa attı
Yeni Malatyaspor maçında kornerden seken topu Fofana hızlı taşıdı, arka direkte Mustafa Eskihellaç dokunup topu filelere göndermişti
Göztepe maçında Halil Akbunar attı
Göztepe maçında bu kez Sosa korner sonrası topu kaptırdı, hızlı hücumda Halil Akbunar kaleciyi geçip golü atmıştı