Fenerbahçe Süper Lig'in 35.haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın ilk golünü Başakşehir'den Ömer Ali atarken bu gol, Fenerbahçe'nin kullandığı bir köşe vuruşunun hemen ardından geldi. Fenerbahçe son dönemde buna benzer iki gol daha yemişti





Başakşehir maçında Ömer Ali attı

Başakşehir maçında köşe vuruşundan gelen topu Başakşehir savunması aldı, hızlı gelişen atakta sağ çaprazdan Ömer Ali sert vurdu ve golü attı. Hızlı gelişen atak gol oldu

Yeni Malatyaspor maçında Mustafa attı

Yeni Malatyaspor maçında kornerden seken topu Fofana hızlı taşıdı, arka direkte Mustafa Eskihellaç dokunup topu filelere göndermişti

Göztepe maçında Halil Akbunar attı

Göztepe maçında bu kez Sosa korner sonrası topu kaptırdı, hızlı hücumda Halil Akbunar kaleciyi geçip golü atmıştı



