Sezon başından beri Nabil Dirar’ı solda kullanan Ersun Yanal’ın yönetimden acil olarak tecrübeli ve kalitesini ispat etmiş bir oyuncu istediği belirtilirken, Başkan Ali Koç’un Ricardo Rodriguez’den önce Hollandalı yıldız Van Aanholt’la ilgilendiği fakat C.Palace’ın tecrübeli ismi bırakmadığı için Rodriguez’e yöneldiği anlaşıldı.

C.Palace formasıyla bu sezon 17 maçta 2 gol atan 29 yaşındaki Aanholt için İngilizlere 5 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe’nin bu önerisini reddeden Sportif Direktör Dougie Freedman'ın daha önce PSV’ye de kapılarını kapattığı anlaşılırken, başarılı çalıştırıcı Roy Hodgson’ın öğrencisini kesinlikle bırakmak istemediği için transferin gerçekleşmediği anlaşıldı.

Kaynak: Akşam