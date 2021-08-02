UEFA Avrupa Ligi play off turu eşleşmeleri bugün gerçekleşti. Yapılan kura çekiminde Fenerbahçe , Neftçi Bakü - Helsinki maçının galibiyle karşılaşacak. Yarın oynanacak olan Neftçi Bakü - Helsinki karşılaşmasında gülen taraf sarı lacivertlilerin rakibi olacak.

Bu maç öncesinde ilk olarak Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden birisi olan Neftçi Bakü'yü tanıyalım. Neftçi Bakü, Azerbaycan takımıdır. Azerbaycan Premier Ligi'ni lider bitirerek şampiyon olan Neftçi Bakü, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turunda Dinamo Tbilisi'yi iç sahada ve dış sahada 2-1'lik skorlarla geçerek 2. ön elemeye yükseldi. Daha sonra Olympiakos ile eşleşen Azerbaycan takımı, Yunan ekibine iki maçta da 1-0'lık skorla mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansı yakaladı.

Çekilen kura sonrasında Neftçi Bakü, Finlandiya takımı Helsinki ile eşleşti. İlk maç 3 Ağustos Salı (yarın) 20:00'de Bakü'de oynanacak. İkinci karşılaşma ise 12 Ağustos'ta Helsinki'nin sahasında gerçekleşecek. Bu karşılaşma sonrasında kazanan taraf Fenerbahçe'nin rakibi olacak.









Teknik direktörlüğünü Samir Abasov'un yaptığı Neftçi Bakü'nün 5.50 milyon euro değerindeki kadrosu:

KALECİ: Ibrahimov (22), Mammadov (32), Musthabazada (19)

DEFANS: Mbodj (28), Basto (28), Stankovic (33), Basque (26), Mert Çelik (21), Buludov (22)

ORTA SAHA: Makhmudov (29), Meza Colli (29), Harramiz (30), Muradbayli (25), Lawal (23), Bougrine (25), Kane (24), Zamanov (23), Nacafov (23)

FORVET: Alaskarov (26), Abbasov (26)