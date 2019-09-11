A Milli Takım'ın Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Andorra ve Moldova maçlarında Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ün performansları göz doldurdu. Andorra maçında sonradan oyuna girerek galibiyet golünü atan Ozan Tufan, Moldova maçında da 90 dakika oyunda kalarak etkili bir performans ortaya koydu. Deniz Türüç ise Moldova maçında serbest vuruştan bir gole imza atarak milli takımın kritik deplasmandan üç puanla ayrılmasına katkı sağladı. Deniz Türüç bu golle birlikte milli takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

KOSOVA'DA VEDAT MURİÇ RÜZGARI

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Kosova'da Vedat Muriç rüzgarı esiyor. Cumartesi günü oynanan ve Kosova'nın Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendiği karşılaşmada bir gol atan Muriç, dün oynanan İngiltere maçında da takımın en iyi oyuncusuydu. Kosova'nın deplasmanda İngiltere'ye 5-3 yenildiği karşılaşmada penaltıdan bir gol atan Muriç, diğer iki golün de asistini yaparak karşılaşmayı 1 gol 2 asist ile tamamladı. Bu performansıyla birlikte 25 yaşındaki oyuncu, milli maç haftasını 2 gol 2 asistlik performans ile noktaladı.