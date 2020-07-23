Fenerbahçeli taraftarlar arasında son dönemde Mesut Özil heyecanı yaşanıyor. Yıldız futbolcunun transferi, ekonomik koşulları nedeniyle hiç kolay değil. Ancak tarihinde ilk kez Sarı- Lacivertliler’i peş peşe iki sezonda da ilk 5’in dışında bırakan yönetim, bu başarısızlığı unutturacak bir kadro kurmak için şartları zorlamaya kararlı. Arsenal senede net 12 milyon Pound’la takımın en çok kazanan ismi olan Mesut Özil ile yolları bir an önce ayırmak istiyor.

İki taraf da ikna olmalı

Gurbetçi yıldız ise sözleşmesinin son senesine girdiği İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakmıyor. Bunun nedeni, bu ücreti başka hiçbir takımdan alamayacak olması. Mesut, 2020-21 sezonunda kontratı bittikten sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Fenerbahçe Yönetimi, hem Mesut’u hem de Arsenal’i memnun edecek bir teklifle tarafların kapısını çalmaya hazırlanıyor.





Şampiyonluk bonusu

Buna göre Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralayacak. Yönetim, Mesut’un maaşının 3 milyon Pound’luk kısmını üstlenmeyi önerecek. Eğer UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle FFP kurallarında esneklik sağlarsa, bu rakam daha da artırılabilir. Fenerbahçe ayrıca şampiyonluk halinde Arsenal’e bonus vermeyi de teklif edecek.

Şimdi olmazsa bir dahaki sezonda

Fenerbahçe cephesi eğer Mesut Özil ve Arsenal ile orta yolu bulamazsa, bu transferden vazgeçmeyecek. Yıldız futbolcunun menaceri Dr.Erkut Söğüt ile temas halinde olan Sarı- Lacivertliler, Mesut’un sözleşmesinin biteceği 2020-21 sezonunun sonu için söz almaya çalışacak. Fenerbahçe’ye olan sempatisini saklamayan 31 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncunun, astronomik bir teklif gelmemesi halinde Sarı-Lacivertliler’e yeşil ışık yakması bekleniyor.





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