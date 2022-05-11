Fenerbahçe 'nin sezon başında Kayserispor'a 1.5 milyon Euro'ya sattığı Senegalli yıldız ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor...

Sezon başında Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın yönetime verdiği olumsuz rapor sonrasında gözden çıkarılan ve Kayseri'nin yolunu tutan Mame Thiam attığı gollerle dikkat çekiyor. İnter ve Juventus formaları da giyen 29 yaşındaki kanat forvet, bu sezon istatistikleriyle de göz dolduruyor.

Son olarak kupa maçında Trabzonspor maçında fileleri havalandıran Thiam için sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları, "Thiam sezon başında gitmemeliydi. Onun gönderilmesi büyük hataydı" yorumlarında bulunuyor.

Tecrübeli oyuncu bu sezon 26 maçta 12 gol atarken 5 de asiste imza attı. Toplamda 17 gole katkıda bulundu. Süper Lig 'de ise 11 golü bulunuyor.

Mame Thiam, Fenerbahçe'de bu sezon eleştiri oklarının hedefi olan Mergim Berisha ve Enner Valencia'nın istatistiklerini geride bırakmış durumda. Berisha, 34 maçta 8 gol kaydetti. Ligde ise sadece 4 golü var. Kanarya sezon başında Alman golcü için Salzburg'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-Lacivertliler'in Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia ise 31 maçta 11 gol atarken liede 5 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu en son 25. Haftada oynanan Giresunspor maçında 90 dakika sahada kalabildi. Formanın yüzünü unuttu. (Takvim)