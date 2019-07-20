Palmeiras forması giyen 29 yaşındaki 10 numara Lucas Lima, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini en çok meşgul eden isimler arasında yer alıyordu. Sarı Lacivertliler'in oyuncuyla anlaştığı iddia edilse de oyuncunun avukatı ve Palmeiras'ın CEO'su Lima için şu ana dek hiçbir kulüple görüşmediklerini açıklamıştı.

Brezilya ekibine yakınlığıyla bilinen Nosso Palestra adlı internet sitesi ise konuyla ilgili olarak gündem yaratan bir haber yayımladı. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Kanarya'nın transferdeki şu anki önceliğini stoper ve ön libero mevkiine verdiği ancak Lima dosyasını da henüz rafa kaldırmadığı belirtildi.

Site, Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesi 2022 yılının sonunda bitecek olan ofansif orta saha oyuncusunu 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 milyon euro'ya kiralamak istediğini aktardı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler