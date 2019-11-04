Alanyaspor’un ardından; Yeni Malatyaspor’un da puan kaybetmesiyle Fenerbahçe’ye zirve şansı doğmuştu. Liderliği ele geçirme fırsatı yakalayan Sarı- Lacivertliler, Kayseri deplasmanına mutlak zafer parolasıyla gitti, ancak karşısında beklediğinden çok daha dirençli bir Kayseri buldu. Hoca değişikliğiyle adeta dirilen Kayseri karşısında yine de baştan sona büyük bir baskıyla oynayan Ersun Yanal’ın takımı direkleri geçemedi. Bu sezon direkler konusunda ligin tartışmasız en şanssız ekibi olan Fenerbahçe, dün de 3 kez aynı sıkıntıyı yaşadı. Önce 26. dakikada Victor Moses enfes bir şutla kaleyi yokladı, gelişine vuruşu kelimenin tam anlamıyla ‘çatal’da patladı. 38’de heyecan fırtınasına sahne olan karambolde Vedat’la da direği geçemeyen Kanarya, 71’de ise Gustavo’nun mükemmel şutu iki direğin birleştiği noktadan oyun alanına geri döndü.

10. hafta kâbusu

Geçtiğimiz sezon 10. haftada içeride Ankaragücü’ne kaybettikten sonra Cocu’yla yollarını ayıran ve ligde son derece sıkıntılı bir duruma düşen Fenerbahçe’ye bu kez ligin aynı periyodunda zirve şansı doğmuştu. Sarı- Lacivertliler, galibiyeti bulunmayan Kayseri’ye yenilerek ayağına gelen liderlik fırsatını teperken bu sezon Alanya’dan sonra ikinci kez sahadan puansız ayrılmış oldu.

Vedat’tan çıldırtan şut!

Maçın son anlarında baskısını artıran Fenerbahçe, Vedat Muriç’le gole çok yaklaştı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan oyuncu, net bir fırsat yakalarken tribünler ayağa kalktı. Ancak Vedat’ın şutu bu sezonki başarılı performansına gölge düşüren cinstendi. Yıldız forvetin vuruşunda top tribünlere gitti.