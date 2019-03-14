Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Porto'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes'i beklentileri karşılayamadığı için devre arasında La Liga ekiplerinden Leganes'e kiralamıştı.

Bonservisi 2020 yazına dek Sarı Lacivertliler'in elinde olan 26 yaşındaki Meksikalı stoper, İspanya'da yayın yapan Telemadrid televizyonuna çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı Lacivertli ekipte geçirdiği günler sonrası Leganes'te mutlu olduğunu ifade eden Reyes, "Sizi harika bir şekilde karşılayan bir takıma uyum sağlamak çok kolay. Madrid, inanılmaz güzel bir şehir." ifadelerini kullandı.

Kısa vadedeki hedeflerine de değinen Meksikalı futbolcu, "Evimizdeki iyi performansımızı sürdürmek istiyoruz. Girona'yı yenerek düşme hattından biraz daha uzaklaşmaya çalışacağız. Sonrasında da daha büyük hedefler peşinde koşabiliriz. Özellikle de Avrupa kupalarına vize almak fantastik olur." şeklinde konuştu.

27 hafta sonunda topladığı 33 puanla ligde 13'üncü sırada yer alan Madrid ekibinin küme düşme hattıyla arasında 8 puan bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler