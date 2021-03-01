Ligde son golünü 18. haftadaki B.B.Erzurumspor deplasmanında atan, 22. haftadaki Rize maçında sakatlanan Pelkas, Trabzonspor karşılaşmasıyla 11’deki yerini aldı. Göztepe mücadelesinde sonradan oyuna giren Pelkas, dün sol kanattaydı. 4 hafta sonra ilk 11’de bulunan Pelkas, etkili futbolunu golle taçlandırdı ve Fenerbahçe’ye altın değerinde 3 puan kazandırdı. Teknik direktör Erol Bulut’un sezon başında transferini bizzat istediği Pelkas, attığı bu gol ile bir anlamda geleceği tartışılan hocasını da kurtarmış oldu. Ligde 5 gol, 6 asistlik performansa ulaşan Yunan futbolcu, Fenerbahçe’nin skora en çok katkı veren ismi konumunda bulunuyor. Onu 6 gol, 4 asist ile Thiam takip ediyor.



