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Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Pelkas!

Dimitrios Pelkas... 4 hafta sonra 11’e dönen Yunan yıldız, 76. dakikada müthiş bir gol attı. Başarılı futbolcu, sadece maçı kazandırmadı, geleceği tartışılan hocasını da kurtardı.

01 Mart 2021, Pazartesi 02:25 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Pelkas!

Ligde son golünü 18. haftadaki B.B.Erzurumspor deplasmanında atan, 22. haftadaki Rize maçında sakatlanan Pelkas, Trabzonspor karşılaşmasıyla 11’deki yerini aldı. Göztepe mücadelesinde sonradan oyuna giren Pelkas, dün sol kanattaydı. 4 hafta sonra ilk 11’de bulunan Pelkas, etkili futbolunu golle taçlandırdı ve Fenerbahçe’ye altın değerinde 3 puan kazandırdı. Teknik direktör Erol Bulut’un sezon başında transferini bizzat istediği Pelkas, attığı bu gol ile bir anlamda geleceği tartışılan hocasını da kurtarmış oldu. Ligde 5 gol, 6 asistlik performansa ulaşan Yunan futbolcu, Fenerbahçe’nin skora en çok katkı veren ismi konumunda bulunuyor. Onu 6 gol, 4 asist ile Thiam takip ediyor.


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