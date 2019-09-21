Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası olduğuna dair 2 pozisyon için perşembe günü yaptığı başvurunun ardından süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun salı günü MHK'den (Merkez Hakim Kurulu) 2 pozisyon için kararını dinleyeceği bildirildi.

TFF aynı zamanda IFAB'dan da (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu" görüş alacak. IFAB, futbol oyun kurallarını belirleyen ve değiştiren kuruluş olarak biliniyor. Tüm karar ve görüşleri alacak olan TFF maçın tekrar edilip edilmemesi konusunda son kararı kendisi belirleyecek.

Kaynak: Takvim

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