Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor.
Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı.
Medipol Başakşehir ise Tuzlaspor'u 5-1'le geçerek çeyrek finale kalmıştı.
Fenerbahçe'de 3 eksik
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.
Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.
AA