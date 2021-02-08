MENÜ

Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Medipol Başakşehir

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

08 Şubat 2021, Pazartesi 10:21 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Medipol Başakşehir

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı.

Medipol Başakşehir ise Tuzlaspor'u 5-1'le geçerek çeyrek finale kalmıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...