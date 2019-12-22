'Bizim Takım', Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini masaya yatırdı...

SORU 1: Zafer Büyükavcı: Eksikler ışığında bakarsak, her iki takım için derbiye çıkması en ideal onbirleri yazar mısınız?

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SORU 2: Zafer Büyükavcı: Fenerbahçe ve Beşiktaş bu derbide hangi oyun anlayışıyla sahada olmalı?

Mehmet Demirkol: Rodrigues’in yerine Deniz mi, Tolga mı?

Beşiktaş oyun merkezi, görece geride bir geçiş oyunu oynayacaktır. Ama bu Fenerbahçe’yi maç boyunca bekleyeceği anlamına gelmez. Mutlak olarak savunma ve orta sahaya dönemsel de olsa baskı yapıp hataya zorlamak ister. Yanal’ın buna nasıl cevap vereceği önemli. Ve bu zor bir karar. Yanal’ın daha dirençli bir orta saha planlayacağını düşünüyorum. Buradaki karar Rodrigues’in yerinde Deniz ya da Tolga’yı mı oynatacağı, yoksa planı toptan mı değiştireceği. Fenerbahçe için 4-4-2 de bir seçenek. Yanal’ın bu planı neden şu ana kadar denemediğini de anlamıyorum. Orta saha hücum koordinasyonunu baştan ele almak bir yöntem. Avcı’nın ne oynatacağı belli. Yanal’ın ise temelden değişiklikler yapması şart. Sivas maçındaki geçirgen orta saha ve tamamen hücumcuların gününde olup olmamasına dayalı plan çok riskli.

Ali Ece: Gustavo’nun yanına Ozan Tufan şart...

İki takımın da net, güçlü bir oyun oynadıklarını söylemek zor. Maçı kazandıracak pragmatik, doğru bir oyun planını sahaya yansıtmak zorundalar. Beşiktaş en iyi sonuçlarını, merkezinde Atiba ve Elneny’nin olduğu dengeli geçiş oyununu başardığı maçlarda aldı. Beşiktaş geçiş ve direkt oyunla iyi sonuçlar alırken, set oyununda zorlanmaya devam etti. Fenerbahçe öne geçmedikçe, Beşiktaş’ın set oyunu oynamak zorunda kalacağı bir maç olmayacak. Fenerbahçe ise en iyi maçlarını Kadıköy’de oynadı, farklı kazandığı maçlar dışında Trabzonspor karşısındaki oyunu çok iyiydi. Yanal o maçtaki oyunu isteyecektir, ancak kilit isimlerin performansı, o maça göre bayağı düştü. Merkez orta sahada Gustavo’nun yanına Ozan’ı monte etmeden o tempoya tekrar çıkmaları zor.

Cem Dizdar: Ljajic maçın anahtarı olabilir

Fenerbahçe’nin tüm ilk topları Emre’ye ulaştırmak gibi temel bir sorunu var. O da genellikle uzun ve ters top atacağı etkisiz alanları kullanmaya yöneliyor. Bu zorunluluğu halledebilirlerse, Ozan/Gustavo merkezli daha akışkan bir oyun kurabilirler. Ceza sahası çevresinde faul kazanacak saha içi düzenlemeler şanslarını artıracaktır. Beşiktaş ise ön kenar oyuncularını çizgiden içeri aldığında beklerden daha yüksek verim alıyor. Böylece hem alan genişliyor hem de Atiba/Elneny savunmacıdan hücumcuya evriliyor. Ljajiç’in rolü kritik. Onu da ‘duran top’ kazandıracak ceza sahası köşelerinde hareketlendirmek, maçı kazanmanın anahtarı olabilir.

Deniz Çoban: Burak, Diaby ve Lens için fırsat

Fenerbahçe’nin ev sahibi takım avantajını kullanarak maça etkili ve hücum hattında başlaması gerekir. Fenerbahçe pas oyunu oynama gayretinde, ama bunu başaramıyor. Maç zora girince çözüm üretemiyor. Bir duran top, köşe vuruşu organizasyonu dahi yok. Alternatif bir taktik gerekli... Fenerbahçe’nin orta sahayı çabuk geçmesi önemli... Beşiktaş’ın hedefi sakin kalmak ve ilk dakikalardaki baskıyı hasarsız atlatmak olmalıdır. Fenerbahçe’nin yumuşak karnı, başta kalecisi ve savunması... Bekleri yetersiz, defansı ağır. Yüksek top, yan top, savunma hatası; tekmili birden Beşiktaş için büyük avantaj. Ağır ve çok bireysel hata yapan Fenerbahçe savunmasına karşı araya yapılan koşularda Beşiktaş şans bulur. Özellikle Burak, Diaby, kulübeden gelecek Lens bu fırsatı değerlendirebilir. Uzaktan atılacak şutlar ve duran toplar, Beşiktaş’a büyük avantaj sağlayacaktır.