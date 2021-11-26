UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe , Kupa 2 defterini kapattı. Son hafta formalite maçında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak olan Kanarya, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Play-Off turunda Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada bitiren takımlarla son 16'ya kalmak için mücadele edecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında ise güçlü ekiplerin olması gözden kaçmıyor. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan UEFA Avrupa Konferans Ligi ile ilgili detaylar haberimizde.

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Konferans Ligi'nde grup aşaması maçları henüz tamamlanmadı ancak şu anda grubunda 2. sırada yer alan takımlara bakıldığında Fenerbahçe'nin olası rakipleri şöyle:

Roma (İtalya)

Tottenham (İngiltere)

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Karabağ (Azerbaycan)

Slovan Bratislava (Slovakya)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi D Grubu puan durumu :

1- Eintracht Frankfurt / 11 puan

2- Olympiakos / 9 puan

3- Fenerbahçe / 5 puan

4- Royal Antwerp / 2 puan

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül 2021 Perşembe

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

30 Eylül 2021 Perşembe

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos 1-0 Fenerbahçe

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi D Grubu fikstürü şöyle:

1. Hafta

Eintracht Frankfurt 1-1 Fenerbahçe

Olympiakos 2-1 Royal Antwerp

2. Hafta

Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

Royal Antwerp 0-1 Eintracht Frankfurt

3. Hafta

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

Eintracht Frankfurt 3-1 Olympiakos

4. Hafta

Olympiakos 1-2 Eintracht Frankfurt

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

5. Hafta

Eintracht Frankfurt 2-2 Royal Antwerp

Olympiakos 1-0 Fenerbahçe

6. Hafta

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Royal Antwerp-Olympiakos