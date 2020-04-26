FIBA Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Öznur Kablo'nun başantrenörü Victor Lapena, EuroLeague'de Yılın En İyi Koçu Ödülü'nün sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Elde ettiği bu başarı sonrasında ise Lapena, ülkesi İspanya'nın basketbol federasyonu resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada kulüp yetkilileri, oyuncular ve teknik kadronun önemine değinen Lapena, "Onlar olmadan bu ödülü kazanamazdım. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe, tarihinde hiç bir sezonda tüm kupaları kazanamamıştı. Bu sezon Final Four'dan bir adım ötedeydik ve sezon çok iyi şekilde ilerliyordu. Oyuncular bireysel gelişim sağlamış ve takım olarak da bir uyum içerisindeydik. Attığınız adımlar gitgide etkisini daha fazla gösteriyor. Fenerbahçe'nin anlaşmamızı duyurduğu günü unutamıyorum. Muhteşemdi" dedi.

Fenerbahçe Beko'nun efsane koçu Zeljko Obradovic'e ilişkin de konuşan Lapena, "İstanbul'da ona çok saygı duyuluyor. Yakından iyi bir insan ve bir koç olarak çok etkileyici. Ayrıca yakın olduğunuzda oldukça sıcakkanlı ve son derece çalışkan biri. Asistanı Jose Maria Izquierdo da yurt dışında görev yapan başarılı İspanyol koçlara bir örnek" ifadelerini kullandı.



