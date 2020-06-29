Fenerbahçe son dakika transfer haberi. Fenerbahçe’nin Fortuna Düsseldorf’tan istediği tek oyuncu Kaan Ayhan değil. Bir diğer Milli yıldızımız Kenan Karaman da Alman ekibiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kenan’ın sözleşmesindeki ‘Ligden düşülmesi halinde 2 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi aktif hale geldi. İspanyol basınına göre Sevilla’nın sportif direktörü Monchi, 26 yaşındaki hücum oyuncusunu yakından takip ediyor.

Kırmızı-Beyazlı ekibin kısa sürede Kenan ile görüşmeye hazırlandığı kaydedildi. Başarılı futbolcu ile İtalyan ekipleri Atalanta ve Fiorentina da ilgileniyor. Ancak bu transferde Sevilla ile birlikte Fenerbahçe’nin ön plana çıktığı ve oyuncunun bu iki takımdan birine imza atacağı öne sürüldü.



