Fenerbahçe'nin transferdeki hedeflerinden biri de kanatları güçlendirmek. Ali Koç, bu bölgeye bir transfer yapmak istediklerini söylemişti. Fenerbahçe'nin kanat için en büyük adayı Edin Visca... Kanarya, geride kalan sezonun devre arasında Boşnak futbolcu ile anlaşma sağlamıştı.









Ancak Başakşehir'in, "Zor zamanda bizi bırakma" talebi sonrası Visca, sezonu takımında tamamlama kararı almıştı. Tecrübeli futbolcu şimdi aynı anlayışı Fenerbahçe'ye transferi konusunda Başakşehir cephesinden bekliyor. Ali Koç'un önümüzdeki günlerde Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek Visca transferini çözüme kavuşturması bekleniyor.

Kolaylık sağlanabilir

Trabzonspor da yıldız futbolcu için devreye girdi. Başakşehir ile temas kurdu. Ancak Edin Visca, tercihinin Fenerbahçe olduğu net bir şekilde kulübüne bildirdi. Oyuncunun Sarı-Lacivertliler'e imza atma konusundaki ısrarı ve zor zamanda Başakşehir'i yarı yolda bırakmaması nedeniyle Gümüşdağ'ın gereken kolaylığı sağlaması muhtemel. Visca, Fenerbahçe'nin bu transfer dönemindeki ilk bombası olmaya aday. Yıldız futbolcu, kanatların yanı sıra forvet arkasında ve ileri uçta da görev yapabildiği için transferi tamamlanırsa yeni gelecek teknik adamın jokeri olacak.







