Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda lisansı henüz çıkmayan yeni transfer Simon Falette ile birlikte Adil Rami ve Miha Zajc yer almadı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynayacağı lig maçının 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.