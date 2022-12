Arkasında her an oynamaya hazır iyi bir kalecinin olmamasının Altay Bayındır’ın form grafiğini olumsuz etkilediği yönünde yorumlar İrfan Can Eğribayat’ın sakatlıktan kurtulup hazırlık maçlarında gösterdiği performansla son buldu.

Göztepe ’den 1.2 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan İrfan Can, yaşadığı üst adale yırtığı sakatlığından tamamen kurtularak özlediği formuna kavuştuğunu hazırlık maçlarında ortaya koydu.





Hürriyet'in haberine göre özellikle Belek kampının son günü Alanya’da oynanan Salernitana maçında 70 dakika oyunda kalan ve dört kritik kurtarışla güven veren 24 yaşındaki eldiven sarı laciverti takımın kalesine rekabet getirmekte kararlı gözüküyor.

Rotasyona çok önem veren Jorge Jesus’un da 20 Aralık Salı İstanbulspor’la oynanacak kupa maçında İrfan Can’a görev vermesi bekleniyor.

Sözleşmesinde özel madde

Takım kaptanı Altay Bayındır yabancı kulüplerin radarında... Uzun süredir takip edilen kalecinin sözleşmesinin bitiyor olması, ona olan ilgiyi daha da arttırdı. Altay ile de görüşmelerin olumlu devam ettiği ve Avrupa’ya çıkış maddesi ile yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Eğer anlaşma sağlanırsa deneyimli kalecinin sözleşmesinde ise özel bir madde yer alacak.