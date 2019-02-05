Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını kötü bitiren ancak son iki maçından galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe 12. sıraya kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin kalan maçları ve fikstürü araştırılıyor. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019...

Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019

08.02.2019 - Kayserispor - Fenerbahçe

16.02.2019 - Fenerbahçe - Konyaspor

24.02.2019 - Beşiktaş - Fenerbahçe

03.03.2019 - Fenerbahçe - Ç.Rizespor

10.03.2019 - Başakşehir - Fenerbahçe

17.03.2019 - Fenerbahçe - Sivasspor

07.04.2019 - Ankaragücü - Fenerbahçe

14.04.2019 - Fenerbahçe - Galatasaray

21.04.2019 - Alanyaspor - Fenerbahçe

28.04.2019 - Fenerbahçe - Trabzonspor

05.05.2019 - Kasımpaşa - Fenerbahçe

12.05.2019 - Fenerbahçe - Akhisar

19.05.2019 - Erzurumspor - Fenerbahçe

26.05.2019 - Fenerbahçe - Antalyaspor