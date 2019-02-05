Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019

Fenerbahçe 2018-2019 sezonunun ilk yarısında tarihinin en kötü dönemini geçirdi. Fenerbahçe ikinci yarıya ise ikide iki yaparak başladı. Önce Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Ersun Yanallı Fenerbahçe ardından Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gelecek hafta oynayacağı maçlar, kalan maçları ve fikstürü merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019

05 Şubat 2019, Salı 17:36
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Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını kötü bitiren ancak son iki maçından galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe 12. sıraya kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin kalan maçları ve fikstürü araştırılıyor. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019...

Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019

08.02.2019 - Kayserispor - Fenerbahçe

16.02.2019 - Fenerbahçe - Konyaspor

24.02.2019 - Beşiktaş - Fenerbahçe

03.03.2019 - Fenerbahçe - Ç.Rizespor

10.03.2019 - Başakşehir - Fenerbahçe

17.03.2019 - Fenerbahçe - Sivasspor

07.04.2019 - Ankaragücü - Fenerbahçe

14.04.2019 - Fenerbahçe - Galatasaray

21.04.2019 - Alanyaspor - Fenerbahçe

28.04.2019 - Fenerbahçe - Trabzonspor

05.05.2019 - Kasımpaşa - Fenerbahçe

12.05.2019 - Fenerbahçe - Akhisar

19.05.2019 - Erzurumspor - Fenerbahçe

26.05.2019 - Fenerbahçe - Antalyaspor

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