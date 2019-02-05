Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019
Fenerbahçe 2018-2019 sezonunun ilk yarısında tarihinin en kötü dönemini geçirdi. Fenerbahçe ikinci yarıya ise ikide iki yaparak başladı. Önce Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Ersun Yanallı Fenerbahçe ardından Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin gelecek hafta oynayacağı maçlar, kalan maçları ve fikstürü merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını kötü bitiren ancak son iki maçından galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe 12. sıraya kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin kalan maçları ve fikstürü araştırılıyor. İşte Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019...
Fenerbahçe'nin kalan maçları - Fenerbahçe fikstür 2018-2019
08.02.2019 - Kayserispor - Fenerbahçe
16.02.2019 - Fenerbahçe - Konyaspor
24.02.2019 - Beşiktaş - Fenerbahçe
03.03.2019 - Fenerbahçe - Ç.Rizespor
10.03.2019 - Başakşehir - Fenerbahçe
17.03.2019 - Fenerbahçe - Sivasspor
07.04.2019 - Ankaragücü - Fenerbahçe
14.04.2019 - Fenerbahçe - Galatasaray
21.04.2019 - Alanyaspor - Fenerbahçe
28.04.2019 - Fenerbahçe - Trabzonspor
05.05.2019 - Kasımpaşa - Fenerbahçe
12.05.2019 - Fenerbahçe - Akhisar
19.05.2019 - Erzurumspor - Fenerbahçe
26.05.2019 - Fenerbahçe - Antalyaspor