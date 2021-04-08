Fenerbahçe'nin kalan maçları? 2021-2022 FB fikstür
Fenerbahçe Süper Lig'de 33. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli iki puan kaybetti. Fenerbahçe bu haftanın ardından hangi takımlarla karşılaşacak? Fenerbahçe'nin kalan maçları ve 2021-2022 fikstürü haberimizde...
Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan giderek artıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta puan kaybetmesinin ardından gözler Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına çevrilmişti. Fenerbahçe zorlu maçta 33. haftada Yeni Malatyaspor ile 1-0 öne geçmesine rağmen rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe bu haftanın ardından hangi takımlarla karşılaşacak? Fenerbahçe'nin kalan maçları ve 2021-2022 fikstürü haberimizde...
Fenerbahçe'nin kalan maçları
12.04.2021 | Fenerbahçe - Gaziantep FK
18.04.2021 | Başakşehir - Fenerbahçe
25.04.2021 | Fenerbahçe - Kasımpaşa
25.04.2021 | Alanyaspor - Fenerbahçe
3.05.2021 | Fenerbahçe - Erzurumspor
9.05.2021 | Ankaragücü - Fenerbahçe
12.05.2021 | Fenerbahçe - Sivasspor
16.05.2021 | Kayserispor - Fenerbahçe
FENERBAHÇE DETAYLI FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN!