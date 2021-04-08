MENÜ

Fenerbahçe'nin kalan maçları? 2021-2022 FB fikstür

Fenerbahçe Süper Lig'de 33. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli iki puan kaybetti. Fenerbahçe bu haftanın ardından hangi takımlarla karşılaşacak? Fenerbahçe'nin kalan maçları ve 2021-2022 fikstürü haberimizde...

08 Nisan 2021, Perşembe 21:14 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'nin kalan maçları? 2021-2022 FB fikstür

Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan giderek artıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta puan kaybetmesinin ardından gözler Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına çevrilmişti. Fenerbahçe zorlu maçta 33. haftada Yeni Malatyaspor ile 1-0 öne geçmesine rağmen rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 

Fenerbahçe bu haftanın ardından hangi takımlarla karşılaşacak? Fenerbahçe'nin kalan maçları ve 2021-2022 fikstürü haberimizde...

Fenerbahçe'nin kalan maçları

12.04.2021 | Fenerbahçe - Gaziantep FK

18.04.2021 | Başakşehir - Fenerbahçe

25.04.2021 | Fenerbahçe - Kasımpaşa

25.04.2021 | Alanyaspor - Fenerbahçe

3.05.2021 | Fenerbahçe - Erzurumspor

9.05.2021 | Ankaragücü - Fenerbahçe

12.05.2021 | Fenerbahçe - Sivasspor

16.05.2021 | Kayserispor - Fenerbahçe

FENERBAHÇE DETAYLI FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...