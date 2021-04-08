Süper Lig'de son haftalara girilirken heyecan giderek artıyor. Galatasaray ve Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta puan kaybetmesinin ardından gözler Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına çevrilmişti. Fenerbahçe zorlu maçta 33. haftada Yeni Malatyaspor ile 1-0 öne geçmesine rağmen rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe bu haftanın ardından hangi takımlarla karşılaşacak? Fenerbahçe'nin kalan maçları ve 2021-2022 fikstürü haberimizde...

Fenerbahçe'nin kalan maçları

12.04.2021 | Fenerbahçe - Gaziantep FK

18.04.2021 | Başakşehir - Fenerbahçe

25.04.2021 | Fenerbahçe - Kasımpaşa

25.04.2021 | Alanyaspor - Fenerbahçe

3.05.2021 | Fenerbahçe - Erzurumspor

9.05.2021 | Ankaragücü - Fenerbahçe

12.05.2021 | Fenerbahçe - Sivasspor

16.05.2021 | Kayserispor - Fenerbahçe

FENERBAHÇE DETAYLI FİKSTÜR İÇİN TIKLAYIN!



