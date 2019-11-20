Sarı-Lacivertliler, sakatlıklar nedeniyle bu sezon bir türlü kadro istikrarını sağlayamadı. Ersun Yanal, zorunlu olarak değişik 11’lerle sahaya çıkmak zorunda kaldı. Başarılı teknik adam, yine zorunlu zorunlu olarak rotasyon yapacak.

Kasımpaşa maçında 11’de görev yapan Mauricio İsla kırmızı kart cezalısı. Vedat Muriç’in ise sakatlığı devam ediyor. Bu ikilinin yanı sıra formsuz Moses’ın da kulübeye çekilme ihtimali bulunuyor. Yanal, Yeni Malatya deplasmanında savunmanın sağında yeniden Ozan Tufan’ı görevlendirmeyi planlıyor.

Orta sahada 24 yaşındaki oyuncudan boşalan yeri ise sakatlığını atlatan kaptan Emre dolduracak. Bu sezon sol bekte görmeye alıştığımız Nabil Dirar, ilk kez gerçek pozisyonu olan sağ kanada geçmeye hazırlanıyor. Forvette ise Mevlüt Erdinç, bu sezon ilk kez bir lig maçında sahaya ilk 11’de çıkacak.

Yusuf Dursun