Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor

Fenerbahçe Süper Lig'in 16.hafta maçında ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı mücadele edecek. Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin en büyük kozu Kadıköy olacak. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi ve büyük üstünlük kurdu.

19 Aralık 2019, Perşembe 11:47
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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor

Süper Lig’in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 2005 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Süper Lig’in 16. haftasında rakibini Kadıköy’de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005’te aldı.

Beşiktaş’a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı ise Kadıköy’de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki son yenilgisini 17 Nisan 2005’te 4-3’lük skorla yaşadığı Beşiktaş’a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı’nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10’unu kazanırken, 7’sinden de beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş’a 15 yıla yakın süredir Kadıköy’de yenilmeyen Fenerbahçe’nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle:

Tarih      Kulvar      Skor

26 Şubat 2006  Süper Lig    2-2

19 Kasım 2006  Süper Lig    0-0

26 Nisan 2007  Türkiye Kupası  1-1

3 Kasım 2007  Süper Lig    2-1

29 Kasım 2008  Süper Lig    2-1

18 Nisan 2010  Süper Lig    1-0

19 Eylül 2010  Süper Lig    1-1

5 Şubat 2011  Süper Lig    2-0

29 Nisan 2012  Süper Lig    2-1

7 Ekim 2012   Süper Lig    3-0

30 Ekim 2013  Süper Lig    3-3

22 Mart 2015  Süper Lig    1-0

29 Şubat 2016  Süper Lig    2-1

3 Aralık 2016  Süper Lig    0-0

23 Eylül 2017  Süper Lig    2-1

3 Mayıs 2018  Türkiye Kupası  3-0 (Hükmen)

24 Eylül 2018  Süper Lig    1-1

Tarih    Organizasyon   Sonuç (FB-GS)

07.02.2001  Türkiye Kupası  4 - 4

06.05.2001  Süper Lig    2 - 1

16.02.2002  Süper Lig    1 - 0

06.11.2002  Süper Lig    6 - 0

29.02.2004  Süper Lig    2 - 1

22.05.2005  Süper Lig    1 - 0

08.03.2006  Türkiye Kupası  2 - 1

22.04.2006  Süper Lig    4 - 0

03.12.2006  Süper Lig    2 - 1

08.12.2007  Süper Lig    2 - 0

03.02.2008  Türkiye Kupası  0 - 0

09.11.2008  Süper Lig    4 - 1

25.10.2009  Süper Lig    3 - 1

24.10.2010  Süper Lig    0 - 0

17.03.2012  Süper Lig    2 - 2

12.05.2012  Süper Lig    0 - 0

12.05.2013  Süper Lig    2 - 1

10.11.2013  Süper Lig    2 - 0

08.03.2015  Süper Lig    1 - 0

25.10.2015  Süper Lig    1 - 1

20.11.2016  Süper Lig    2 - 0

17.03.2018  Süper Lig    0 - 0

14.04.2019  Süper Lig    1 - 1


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ -

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