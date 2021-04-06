Fenerbahçe'nin geçmiş sezonlarda iç sahada elde ettiği başarılı sonuçların yerini bu yıl istikrarsız gidişat almış, puan kayıpları şampiyonluk yarışında geride kalmalarına neden olmuştu. Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de oynadıkları 15 maçın sadece 7’sini kazanabilmişti. Konya, Beşiktaş ve Yeni Malatya mağlubiyetleri ile sezonun ilk yarısında üst üste 3 iç saha maçında puan alamayan Kanarya ikinci devrede de kötü istatistiği bırakın tersine çevirmeyi daha da zor günler yaşadı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 63 gün galibiyet özlemi çekti.

Hiddink'in rekoruna ortak olmadılar

Denizli maçına çıkmadan önce Kadıköy'de üst üste Galatasaray ve Göztepe'ye yenilen Sarı-Lacivertiller, Antalyaspor ile de 1-1 kalmıştı. Fenerbahçe evinde kazanamamaya Gençlerbirliği önünde de devam edince Kadıköy'deki galibiyet özlemi 4 maça çıkmıştı. En son 1990-1991 sezonunda Guus Hiddink yönetiminde iç sahada 5 maç üst üste kazanamayan Fenerbahçe, dün akşam Denizli'yi devirip 30 yıl önceki sezona ortak olma talihsizliğini yaşamadı.