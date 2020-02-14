2016-17 sezonunda Dick Advocaat, Fenerbahçe'nin başına geçti. Hollandalı’nın yönetimden tek isteği, o dönem Twente forması giyen Hakim Ziyech’in transferiydi. Advocaat, oyuncuyla bizzat konuştu, anlaştı. Ancak Ajax, Şampiyonlar Ligi’nden elenince transferde agresif davrandı ve yıldız futbolcuyu 11 milyon Euro’ya kadrosuna kattı.

26 yaşındaki hücum oyuncusu Ajax’ta önemli başarılar elde etti. Müthiş performansıyla devleri peşine takan Ziyech, 40 milyon Euro+5 milyon Euro bonuslarla sezon sonunda Chelsea’nin yolunu tutacak.