Fenerbahçe’de Simon Falette transferinin yankıları sürüyor. E.Frankfurt’ta bile forma giyemeyen Gineli futbolcunun transferi taraftarların tepkisini çekse de yönetimin mevcut ekonomik şartlarda kadroya başka bir isim katması mümkün değildi. Teknik direktör Ersun Yanal bu bölgeye Roma’da forma giyen Juan Jesus’u istedi.

Ancak yapılan girişimler sonuçsuz kaldı. Çünkü İtalyanlar 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli istiyordu. Üyelerden minimum 500 lira katkı istendiği bu günlerde kulübün böyle bir transferi yapacak maddi gücü bulunmuyordu. Bu nedenle devreye Luiz Gustavo’nun menajerlik şirketi Rogon girdi. Brezilyalı futbolcunun transferinden sonra kulüp ve şirket arasında oluşan iyi ilişki sonrası yönetim Falette önerisini gündeme aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal ve Sportif Direktör Damien Comolli bu transfere sıcak bakmasa da Başkan Ali Koç transferi gerçekleştirdi. Defans hattında Sadık’ın sezonu kapatması, Rami’nin de takmadan ayrılmak üzere olması nedeniyle bu hamle yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde de kiralama bedeli olmayan ve sadece 700 bin euroluk maaşının ödenecek olmasıyla Falette’de karar kılındı. (Skorer)