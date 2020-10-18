Fenerbahçe'nin İzmir'de yüzü gülmüyor
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında çıktığı son 9 lig maçının sadece 1’ini kazandı. Fenerbahçe, rakibini en son 2001-02 sezonunda 5-0yendi, daha sonra oynanan 4lig mücadelesinde de İzmir temsilcisi rakibine kaybetmedi
Bu akşam oynanacak maçla beraber iki takım lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 24, Göztepe 8 kez kazanırken 20 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında bugüne kadar İzmir’de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya’nın, Göztepe’ye konuk olduğu son 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyetinin olması ise dikkatlerden kaçmıyor.
15 yıl sonra yeniden yükseldi
Sarı-Lacivertliler, bu süreçte 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti, tek zaferini de 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0’lık skorla aldı. Bu tarihten sonra Süper Lig’den düşen ve 2017-2018 sezonunda yeniden Süper Lig’e yükselen Göztepe, Fenerbahçe’yi konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı.
Aslıhan Çil