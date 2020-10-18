Bu akşam oynanacak maçla beraber iki takım lig tarihinde 53. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 24, Göztepe 8 kez kazanırken 20 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında bugüne kadar İzmir’de 26 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez galip gelirken 8 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kanarya’nın, Göztepe’ye konuk olduğu son 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyetinin olması ise dikkatlerden kaçmıyor.

15 yıl sonra yeniden yükseldi

Sarı-Lacivertliler, bu süreçte 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti, tek zaferini de 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0’lık skorla aldı. Bu tarihten sonra Süper Lig’den düşen ve 2017-2018 sezonunda yeniden Süper Lig’e yükselen Göztepe, Fenerbahçe’yi konuk ettiği son 4 maçtan 1 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı.

Aslıhan Çil