Sol bek arayışlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Porto’dan Zaidu Sanusi’ye teklif yapmıştı. Portekiz basınına göre Lacivert-Beyazlılar, bu bölgeye Leverkusen’den Wendell’i transfer etmesine rağmen Zaidu’yu göndermek istemiyor. Bu nedenle Porto’nun, Fenerbahçe ’nin yaptığı teklifi geri çevirdiği kaydedildi. Ancak 24 yaşındaki oyuncunun Kanarya’ya gelmek istediği ve Türkiye’de transferin biteceği 8 Eylül’e kadar sürpriz bir gelişme yaşanabileceği öne sürüldü.