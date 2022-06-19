Fenerbahçe 'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus'la 1 yıllık anlaşma imzalandı. Tecrübeli çalıştırıcı gelecek sezon hem lig hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmak için yönetime raporunu sundu. Jorge Jesus'un transfer listesinde Portekiz ve Brezilya'dan oyuncuların olduğu öğrenildi.

LİNCOLN VE BRUMA TRANSFER EDİLDİ

Sarı-lacivertlilerde kısa süre içerisinde iki transfer gerçekleşti. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi bonservisiyle birlikte kadrosuna dahil etti. 23 yaşındaki oyuncuyla 2026'ya kadar sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertlilerde ikinci hamle Armindo Bruma oldu. Fenerbahçe, PSV Eindhoven'la satın alma opsiyonu da içeren bir anlaşma imzaladı ve Bruma'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

SOSA AYRILDI, GUSTAVO GİDEBİLİR

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un planlamasında yer almayan Jose Ernesto Sosa ile yeni sözleşme imzalanmadı. Arjantinli orta saha sezonun tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilere veda etti. Portekizli teknik adamın Luiz Gustavo konusunda da cazip bir transfer teklifi gelmesi durumunda satılmasına onay verdiği ifade edildi. Fenerbahçe'de altı numara pozisyonu için transfer listesinin ilk sırasına William Carvalho alındı.

TEKLİF YAPILDI

Jorge Jesus'un takımında görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ile Real Betis arasındaki görüşmelerin başladığı öğrenildi. William Carvalho için Fenerbahçe'nin önerdiği rakam henüz netlik kazanmazken, Portekizli oyuncunun sarı-lacivertlilerden beklentisini Estadio Deportivo duyurdu.

BETİS'TEN DAHA YÜKSEK

Süper Lig devinin tecrübeli orta sahaya yaptığı maaş teklifinin şu anda Real Betis'te kazandığından daha yüksek olduğu belirtildi. William Carvalho'nun Real Betis'ten yıllık 2 milyon 500 bin euro ve bonuslar kazandığı kaydedildi. Portekizli futbolcunun Fenerbahçe'den gelen maaş teklifini kabul etmediği ve yıllık 3 milyon 500 bin euro beklentisinin olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği William Carvalho için Real Betis'in istediği bonservis bedeli de belli oldu. La Liga ekibinin 2018'de 20 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı tecrübeli orta saha için en az 10 milyon euroluk transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

ORTA SAHANIN VAZGEÇİLMEZİ

Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho geçtiğimiz sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

EN ÇOK JESUS'LA ÇALIŞTI

William Carvalho kariyeri boyunca şu ana kadar en fazla Jorge Jesus'un öğrencisi olarak görev aldı. Tecrübeli futbolcu, Portekizli teknik adamla birlikte 117 maçta süre aldı. William Carvalho'nun Real Betis'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

YENİ HEDEF ARAO

William Carvalho gibi Real Betis'in de şu ana kadar gelen transfer tekliflerini kabul etmediği vurgulandı. Bu gelişmeler sonrası Fenerbahçe'nin yeni hedefinin Willian Arao olduğu kaydedildi. Willian Arao'nun maliyetinin William Carvalho'dan daha düşük olacağı belirtildi.

Jorge Jesus'un bir diğer eski öğrencisi olan 29 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon 29 müsabakada oynama şansı yakaladı. Willian Arao bu süreçte 5 gol ve 2 asist üretti. Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te bitecek Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak ifade ediliyor.





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(Skorer)